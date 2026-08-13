GAVORRANO – Una serata dedicata al vino, ai sapori e all’intrattenimento nel cuore del centro storico. Sabato 22 agosto 2026, a partire dalle 19, il borgo medievale di Gavorrano ospita “Le Notti del Vino”, iniziativa che porterà nelle vie e nelle piazze del paese degustazioni di vino, street food e diversi appuntamenti di intrattenimento. Una proposta pensata per vivere il borgo in una veste particolare, accompagnando la scoperta del vino con musica e spettacoli.

Degustazioni e street food nel borgo

Il cuore dell’iniziativa sarà rappresentato dalla degustazione di vino, affiancata dallo street food. La cornice scelta è quella del borgo medievale di Gavorrano, che per una sera diventerà il punto d’incontro per chi vorrà trascorrere alcune ore tra sapori e divertimento.

L’appuntamento prenderà il via dalle 19 e permetterà ai partecipanti di muoversi nel centro storico, unendo l’esperienza della degustazione alla possibilità di vivere gli spazi del paese. Il vino sarà quindi il filo conduttore di una manifestazione che punta anche sulla convivialità e sull’animazione del borgo.

Musica e spettacoli per le vie del centro

Non ci saranno soltanto vino e proposte gastronomiche. Il programma de “Le Notti del Vino” prevede infatti gruppi e intrattenimento per il borgo, con più presenze chiamate ad accompagnare la serata.

Tra i protagonisti annunciati figurano i Groovin Groupies, presentati come rockin’ 60’s band, Golini e Battistini e Sara e Paolo. A questi si aggiunge “Tra luce e magia…”, proposta che completa il programma dell’intrattenimento previsto nel corso dell’evento.

Una formula che punta dunque a distribuire musica e spettacolo nel borgo, creando un percorso nel quale la degustazione si intreccia con momenti dedicati all’ascolto e al divertimento.

Una notte d’estate nel centro storico

“Le Notti del Vino” propone così un appuntamento estivo capace di mettere insieme alcuni degli elementi più legati alla socialità: il vino, il cibo e la musica, il tutto inserito nella particolare atmosfera del centro storico di Gavorrano.

L’iniziativa vede la presenza, nella locandina, di Città del Vino, Comune di Gavorrano, Pro Loco Gavorrano e Scuola Europea Sommelier. L’obiettivo della serata è quello di trasformare il borgo in uno spazio da percorrere e vivere, offrendo occasioni diverse durante l’intera manifestazione.

L’appuntamento è sabato 22 agosto

La data da segnare sul calendario è quindi sabato 22 agosto 2026. “Le Notti del Vino” inizierà alle 19 nel borgo medievale di Gavorrano, con degustazione di vino, street food e intrattenimento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Pro Loco Gavorrano all’indirizzo email [email protected] oppure al numero 371 6251892.