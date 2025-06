MONTEPESCALI – L’associazione “Musica & Vita Aps”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto presenta un nuovo appuntamento con la musica classica, domenica 29 giugno 2025 alle ore 21.00, nella suggestiva cornice della Chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo, nel borgo di Montepescali, comune di Grosseto, dove il maestro Antonio Di Cristofano terrà un concerto pianistico interamente dedicato alle musiche di Frédéric Chopin.

Antonio Di Cristofano, pianista di fama internazionale, si è esibito nelle più importanti sale da concerto del mondo, apprezzato per la sua sensibilità interpretativa e la profonda conoscenza del repertorio romantico. Rappresenta, tra l’altro, uno dei massimi interpreti a livello internazionale della musica di A. Skrjabin, e, da anni, fra i suoi molti altri prestigiosi incarichi, è il direttore artistico del prestigioso premio pianistico internazionale dedicato allo stesso A. Skrjabin, organizzato da anni nella città di Grosseto.

L’appuntamento del 29 giugno a Montepescali si inserisce nel programma di valorizzazione culturale promosso dall’associazione “Musica & Vita Aps” sul territorio maremmano e rappresenta un evento imperdibile per gli amanti della musica colta e per chi desidera vivere un’esperienza artistica di alto livello in un contesto storico e spirituale di grande fascino. Portare la musica di Chopin in un borgo così ricco di storia e spiritualità rappresenta un modo per avvicinare il pubblico alla bellezza della musica classica in maniera autentica e accessibile.

Il concerto è ad ingresso libero con offerta.

Per info e prenotazioni 347 5152908