FOLLONICA – Domenica 28 giugno Follonica ospiterà il 17esimo Raduno Fiat 500 “Città di Follonica”, una giornata interamente dedicata alle storiche utilitarie che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano.

Saranno circa cento le vetture partecipanti, con equipaggi che hanno prenotato la loro presenza già da mesi. La partenza è prevista da via Amorotti, da dove prenderà il via un percorso attraverso la città e il territorio circostante, pensato per valorizzare le bellezze della zona e farle conoscere ai partecipanti provenienti da tutta la Toscana e spesso anche da fuori regione.

L’evento è organizzato dal coordinamento di Follonica del Fiat 500 Club Italia, che lavora da mesi affinché tutto si svolga nel migliore dei modi, con la consueta attenzione ai dettagli che da sempre caratterizza la manifestazione.

I raduni delle Fiat 500 rappresentano un’occasione speciale per gli appassionati: momenti di incontro e condivisione che permettono di ritrovarsi, stare in compagnia, stringere nuove amicizie e scoprire luoghi e territori sempre diversi.

Le mitiche Cinquecento continuano a suscitare simpatia e ammirazione in persone di tutte le età, e sarà senza dubbio uno spettacolo vederle sfilare e sfrecciare per le vie della città, attirando l’attenzione di residenti e turisti.

L’appuntamento è quindi per domenica 28 giugno: le Fiat 500 saranno in bella mostra nel centro di Follonica, pronte a regalare emozioni e a riportare tutti indietro nel tempo con il loro inconfondibile fascino.