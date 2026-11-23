FOLLONICA – Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17.30, la Sala Fantasmi del Museo MAGMA di Follonica ospiterà l’incontro pubblico “Le Mille e una Cip – Racconto di comunità”, un appuntamento dedicato al tema del Lavoro Ben Fatto, alla condivisione delle esperienze e al valore delle relazioni nella costruzione di una comunità.

Protagonisti dell’incontro saranno Vincenzo Moretti e Giuseppe Jepis Rivello, che accompagneranno il pubblico in un momento di racconto e riflessione, mettendo al centro il significato del lavoro inteso non soltanto come attività, ma come impegno, cura, consapevolezza, responsabilità e attenzione verso gli altri.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto educativo “Lavoro ben fatto – A scuola di lavoro ben fatto, tecnologia e consapevolezza”, promosso dall’Istituto Comprensivo Follonica 1 per l’anno scolastico 2026/2027, con l’obiettivo di diffondere una cultura del lavoro fondata sulla qualità, sulla partecipazione, sulla collaborazione e sul rispetto.

L’Amministrazione comunale ha riconosciuto il valore culturale e sociale dell’iniziativa, concedendo gratuitamente la Sala Fantasmi del Museo MAGMA per ospitare l’appuntamento. Una scelta che conferma la volontà di valorizzare il museo come spazio aperto alla città, luogo di incontro, dialogo e partecipazione, capace di accogliere occasioni di confronto che coinvolgono il mondo della scuola, le istituzioni e la comunità.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per riflettere insieme sul valore del lavoro ben fatto e sull’importanza delle piccole e grandi esperienze che contribuiscono a costruire una comunità più consapevole, responsabile e partecipativa.