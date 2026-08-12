SORANO – Dal 13 al 22 agosto torna a Sorano la Mostra dell’artigianato, giunta alla sua 44ª edizione. Con il titolo “Le mani creano”, la manifestazione animerà il borgo ogni giorno dalle 11 a mezzanotte, trasformando vie e piazze in una vetrina dedicata alla creatività, alle tradizioni e al saper fare artigiano.

Per dieci giorni sarà possibile conoscere da vicino il lavoro di ceramisti, maestri della lavorazione del legno, esperti nell’arte dell’intreccio e della maglieria e numerosi altri espositori. Spazio anche ai prodotti tipici del territorio, all’antiquariato, al mercato contadino, al modernariato, al riciclo e alle produzioni a chilometro zero.

Un’occasione per valorizzare mestieri, tecniche e conoscenze che affondano le proprie radici nella tradizione, ma che continuano a rinnovarsi attraverso la creatività e nuove forme di espressione.

«La Mostra dell’artigianato è uno degli appuntamenti storici dell’estate soranese e siamo felici di vederla arrivare alla sua 44ª edizione – dichiara il sindaco Barbara Belcari –. Manifestazioni come questa hanno un valore che va oltre il singolo evento: tengono vivo il borgo, valorizzano le nostre tradizioni e le produzioni locali e rappresentano un’importante occasione di promozione per Sorano. Crediamo molto in un turismo capace di entrare in contatto con l’identità dei nostri luoghi, con le persone che li abitano e con il loro saper fare. Ringrazio la Pro Loco Sorano APS e tutti coloro che, con il proprio impegno, rendono possibile anche quest’anno questa manifestazione».

La Mostra sarà accompagnata da un ricco calendario di iniziative. La musica avrà un ruolo centrale con “Musica sotto le stelle”, che proporrà generi diversi, dalla classica al folk, dal rock al reggae fino all’electrocumbia. Dal 14 al 22 agosto si alterneranno I Grafica, I Fiori Neri con il loro tributo ai Nomadi, Maquet, il Trio Beethoven con “Serenata”, I Misticanti Popolari, Tre Pazzi Avanti, Luca Cionco con il tributo a Fabrizio De André e Otravez.

Accanto alla musica ci saranno presentazioni di libri dedicate a storie e territorio, spettacoli itineranti con giocolieri, laboratori creativi e numerose attività rivolte anche ai più piccoli, facendo della manifestazione una vera e propria festa diffusa nel centro storico.