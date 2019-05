Le malattie si curano con il cibo: ecco “Volersi bene a tavola”, il corso di cucina ipoproteica

MASSA MARITTIMA – Corso educazionale di cucina aproteica dedicato a nefropatici in “Dieta Ipoproteica” che si terrà il 13 Maggio 2019 dalle 15 alle 18 presso i laboratori di enogastronomia dell’Istituto d’Istruzione Superiore “B. Lotti” di Massa Marittima che ha realizzato l’evento in collaborazione con l’azienda Aproten e l’Associazione Nefro Toscana Onlus.

Il corso teorico-pratico, a numero chiuso, ha lo scopo di migliorare la compliance alle prescrizioni mediche fornendo informazioni preziose per realizzare gustosi piatti a base di prodotti aproteici.

Il professor Buccianti e gli studenti della classe quinta indirizzo enogastronomia coinvolgeranno i partecipanti nella preparazione di ricette ipoproteiche svelando i segreti e gli accorgimenti indispensabili per trattare gli alimenti aproteici. A fine corso proporranno un buffet, da loro realizzato, con degustazione di appetitose ricette.

La Dieta Ipoproteica è una vera e propria terapia che deve diventare uno “stile di vita” e non può prescindere dalla varietà e dal sapore dei piatti.

L’Associazione Nefro Toscana Onlus si occupa di prevenzione, diagnosi precoce e terapia delle malattie renali, realizza eventi di informazione ed educazione su temi relativi alla Malattia Renale Cronica. Questo è un evento particolarmente ambizioso che promuove il dialogo tra mondi diversi ma strettamente correlati: la scuola, la sanità ed il vissuto quotidiano dei soggetti nefropatici. Formare futuri cuochi, con un bagaglio tec- nico e culturale attento alle necessità di utenti sempre più numerosi, è uno dei passi fondamentali per rico- noscere la diffusione della malattia renale cronica e la possibilità di curarla sostenendo una vita sociale attiva e piacevole. Frequentare, nel nostro territorio, un ristorante che abbia nel menù una piccola selezione di piatti realizzati con alimenti aproteici sarà il prossimo obiettivo di Nefro Toscana Onlus.

Per informazioni e iscrizioni: 320/2286663