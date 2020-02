Le insidie del romanticismo e del matrimonio: alla scoperta dell’isola del maritaggio

MONTE ARGENTARIO – Ad Artemare sabato 8 febbraio a Porto Santo Stefano, alle ore 17 nei suoi salotti vista mare in Corso Umberto 77 – 79, Silvia Procaccini con al timone il padrone di casa il comandante Daniele Busetto porteranno i presenti in viaggio sull’Isola del Maritaggio, con la rara mappa allegorica settecentesca basata sull’opera del nobile francese Eustache le Noble, barone di Saint-Georges et de Tenneliere.

Evento marinaresco unico per “visitare” i luoghi sulla mappa, che si concentrano principalmente sulle insidie del romanticismo e del matrimonio, tra cui Gelosi, Bigamia, Divorzio, il porto del Malconsiglio, la penisola dei Maleappiati, il lago del Prurito, il villaggio del Poco Soldo e la Montagna dei parenti. Eustache Le Noble è stato un drammaturgo e scrittore francese, nato a Troyes nel 1643 e morto nel 1711 a Parigi, avvocato generale presso il Parlamento di Metz, Le Noble.

Silvia Procaccini, laureata in scienze dell’educazione e formazione con laurea magistrale in pedagogia è specializzata in mediazione familiare, attualmente è dottoranda di ricerca in scienze umanistiche all’università Marconi di Roma e docente di filosofia e scienze umane, lavora come libera professionista. Nell’occasione presenta il suo libro “Io ho un problema perché loro hanno un problema” che tratta della separazione coniugale e le conseguenze che tale evento comporta su tutta la famiglia.

Interverranno due importanti studi legali di Roma, il primo con gli avvocati Raffaella Vitale e Massimo Salusti noto velista, il secondo con l’avvocato Gianluca Sposato e la moglie la fashion blogger Lady Myriam Bridget.