Le feste di maggio celebrano il Giro d’Italia: a Orbetello arriva anche la “Notte Rosa”

ORBETELLO – In occasione della 102esima edizione del Giro d’Italia, che ricordiamo quest’anno passerà da Orbetello con doppia tappa arrivo/partenza il 13 e 14 maggio, la Pro Loco Lagunare presenta un ricco programma per le Feste di Maggio a sfondo “rosa”, scherzando anche sul nome del programma stesso: “Prendiamoci in Giro”.

Si parte infatti il venerdì 10 con gli Orbetello Games, giochi rionali a squadre presentati da Paolo Mastracca: “Agguanta la maglia” in Piazza Cortesini, “Corsa degli insaccati a staffetta” in Via Gioberti, “Tiro alla fune” in Piazza del Plebiscito, “Giro con le mini-bici” in Piazza del Duomo.

Sabato 11 maggio invece si parte subito alla grande con l’esibizione del pluricampione mondiale di Trial e Freestyle Alberto Limatore alle 11:30 in piazza Eroe dei Due Mondi, che ripeterà lo show anche nel pomeriggio alle 17. Lo stesso campione si metterà a disposizione anche per un simpatico corso di bike trial per bambini (organizzati con bici e casco) alle ore 15:00.

Sempre sabato dalle 20 alle 23 circa ci sarà la “Street Music” con musicisti sparsi per il centro storico: Francesco Bertini (percussionista) in Piazza del Plebiscito, Niccolò Governi (pianista) in Piazza San Giovanni, Amedeo Medo (polimusicista) in Via San Martino, e Francesco Lenzi (chitarra/voce), Edoardo Nannetti (chitarrista), e i Suonatori da Strapazzo (band) in Corso Italia.

La giornata di sabato si concluderà con la Notte Rosa dalle ore 23 alle ore 02 in piazza Eroe dei Due Mondi accompagnati dalla musica di due giovani dj locali: Massy B DJ e Cappie Dj Set.

Per la giornata di domenica 12 maggio è prevista la tipica Tombolata in Piazza Eroe dei Due Mondi (Premi: Cinquina 300€; Tombola 500€; Tombolino 200€) e la tradizionale Processione in laguna in cui il Santo Patrono sarà trasportato sui barchini da Ansedonia, con partenza alle ore 19:30, per poi proseguire a terra alle ore 21 circa dalla Loc La Spiaggetta di Neghelli verso il Duomo, con la partecipazione del Corteo Storico e del Corpo Bandistico di Orbetello.

Tutti i giorni da venerdì a domenica giochi e animazione per bambini con La Tana delle Scimmie dalle 16 alle 19 itinerante lungo il Corso Italia.