GROSSETO – Si conclude con uno spettacolo di teatro e musica dal vivo “Libere voci. Ballate per le donne nella Resistenza”, il progetto dell’Isgrec dedicato alle donne che contribuirono alla lotta contro il nazifascismo e alla costruzione dell’Italia democratica.

L’appuntamento è per il 18 settembre alle ore 21, nella Sala Friuli, in piazza San Francesco a Grosseto. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria (le prenotazioni devono essere inviate a [email protected] entro le ore 13 del 18 settembre e saranno valide solo dopo la ricezione dell’e-mail di conferma).

Sostenuto dalla Regione Toscana, ai sensi dell’avviso pubblico ex art. 4 della l.r. 38/02, il progetto è stato realizzato dall’Isgrec in partenariato con la Commissione pari opportunità della Provincia di Grosseto.

La ricerca storica di Isgrec, che ha riportato alla luce esperienze femminili legate alla Resistenza armata e civile, è stata trasformata in testi e musiche originali per uno spettacolo di teatro-canzone curato da AnimaScenica Teatro.

La regia e i testi sono firmati da Irene Paoletti, le musiche da Emanuele Bocci; interpreti: Benedetta Rustici, Elisa Bartoli, Irene Paoletti e Pablo Torregiani.

Al centro della rappresentazione sono le storie di Assunta, Caterina, Mariella, Licena, Sofia e Virginia: donne diverse per età, provenienza e percorso, unite dalla scelta di partecipare alla lotta per la libertà e la democrazia.

Le loro vicende intrecciano la storia della Maremma con quella regionale e nazionale e restituiscono il valore di un impegno a lungo rimasto ai margini del racconto pubblico. Parole, canti e musica ne fanno risuonare oggi le voci, creando un ponte tra memoria storica e presente.

Lo spettacolo sarà riproposto il 17 dicembre per le scuole del territorio, per offrire a studentesse e studenti un’ulteriore occasione di incontro con la storia e la memoria della Resistenza attraverso il linguaggio del teatro e della musica.