GROSSETO – “Tra vita privata e imprenditoria: le carte della famiglia Cosimini”. Questo il titolo della mostra che verrà inaugurata, nell’ambito di un’apertura straordinaria pomeridiana, all’Archivio di Stato di Grosseto lunedì 22 giugno alle 17:30.

“Nelle sale dell’Istituto sarà esposta una selezione delle numerose carte e del materiale vario donato dagli eredi Cosimini, ora finalmente fruibile a seguito delle operazioni di riordino e inventariazione a cura del nostro staff – affermano dall’Archivio -. Saranno presentati al pubblico sia documenti di carattere privato che relativi all’attività imprenditoriale della famiglia, con l’obiettivo di accompagnare il visitatore nel cuore delle dinamiche commerciali dell’azienda, ma anche delle relazioni personali dei capostipiti di questo impero commerciale, restituendone il volto umano più autentico”.

La conferenza inaugurale si terrà nella sala conferenze al I piano dell’Archivio di Stato di Grosseto. Interverrà, tra gli altri, l’erede ingegner Antonio Cosimini.

Ingresso e prenotazioni

L’accesso alla conferenza e le visite per l’intera durata della mostra, visitabile fino al 31 dicembre 2026, non necessitano di prenotazione e sono gratuiti. Per informazioni telefonare al numero 0564/24576, o scrivere all’indirizzo email [email protected]