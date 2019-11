Le bellezze del mare nel libro di Ferruccio Chiesa e Maria Elisa Della Marca. Se ne parla a Qb

GROSSETO – La bellezza del mare attraverso le foto scattate da due esperti sub sono al centro del libro “Pianeta azzurro” realizzato da Ferruccio Chiesa e Maria Elisa Della Marca che sarà presentato domani, sabato 30 novembre alle 18.30 alla libreria Qb Viaggi di carta (piazza Pacciardi 1) di Grosseto. Due appassionati di mare, immersione e fotografia subacquea, raccolgono in questo libro i frutti di una concreta e lunghissima esperienza marina, esaltando la mitica bellezza di questo azzurro mondo, ma testimoniando al tempo stesso, con amarezza, il degrado ambientale che l’uomo sta sconsideratamente infliggendo al pianeta.

Ferruccio Chiesa, livornese, si laurea in medicina e chirurgia presso l’università di Pisa, specializzandosi poi in cardiologia e medicina subacquea. Nella sua lunga carriera svolge il ruolo di primario cardiologo presso le unità di terapia coronarica di Cecina e di Livorno; insegna a lungo cardiologia subacquea presso l’Università di Chieti; fa parte dei docenti del master “medicina subacquea e iperbarica” presso il CNR e la Scuola Superiore S.Anna di Pisa. E’ autore di numerose pubblicazioni mediche, letterarie e saggi di biologia marina, in collaborazione con riviste di settore.

Maria Elisa della Marta nasce ad Addis Abeba nel 1962 dove vive fino all’età di 20 anni. Trasferitasi in Italia si laurea in medicina e chirurgia presso l’università di Pavia, conseguendo successivamente la specializzazione in ortopedia. Da sempre coltiva un sogno: conoscere, vivere ed amare il mare. Si iscrive quindi al master di medicina del nuoto e delle attività subacquee presso l’università di Chieti, dove incontra Ferruccio Chiesa, il professore che le trasmetterà la conoscenza e la cultura del mare che da sempre cercava.