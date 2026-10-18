FOLLONICA – Anteprima provinciale per «Le bambine», film Leone di Vetro al Festival di Venezia 2026. Sabato 24 ottobre, alle 21.30, il Piccolo Cineclub Tirreno lo proporrà alla Sala Tirreno, in via Bicocchi 53, con ospiti la regista Valentina Bertani e l’attrice e acting coach Tatiana Lepore.

La serata con le ospiti

Per il cineclub è un appuntamento a cui tiene molto. Il pubblico vedrà un’opera originale e la racconterà insieme alle due ospiti, in un incontro che permetterà di andare oltre lo schermo e di conoscere meglio la storia e il lavoro che le hanno dato vita.

La storia del film

Rolling Stone Italia ha raccontato «Le bambine» come «un film per persone magiche». È il 1997. Linda ha otto anni, una nonna ricchissima e una madre affascinante quanto imprevedibile. Quando si trasferisce in una città di provincia, incontra Azzurra e Marta, due sorelle della sua età. Insieme vivono un’estate di giochi, segreti, trasgressioni e scoperte, mentre il mondo degli adulti rivela le sue fragilità e contraddizioni.

È un racconto di formazione originale, tra ironia, inquietudine e meraviglia, che riporta nel territorio libero e imprevedibile dell’infanzia, dove tutto sembra ancora possibile.

Il Piccolo Cineclub Tirreno

Il Piccolo Cineclub Tirreno è nato nel 2012 con il desiderio di portare a Follonica film di questo tipo, storie capaci di aprire finestre su mondi inattesi e di far guardare la realtà con occhi diversi.

Come prenotare

La serata si svolge alla Sala Tirreno, in via Bicocchi 53. Le prenotazioni si fanno via WhatsApp al numero 339 388 0312.

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