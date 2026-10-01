GROSSETO – Domenica 11 ottobre 2026 il centro storico di Grosseto ospiterà la prima edizione de “I Colori della Maremma”, manifestazione dedicata alle automobili storiche organizzata dall’Associazione Maremmana Automoto Storiche (Amas).

Il Comune di Grosseto ha concesso il patrocinio all’iniziativa, collaborando alla sua realizzazione attraverso la messa a disposizione del suolo pubblico presso il Bastione Garibaldi, i permessi per l’accesso alla ztl, il supporto della Polizia Municipale e la scorta lungo il percorso cittadino.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio automobilistico storico e, allo stesso tempo, promuovere il centro storico e il territorio maremmano, coinvolgendo appassionati e visitatori.

«Siamo lieti di sostenere la prima edizione de “I Colori della Maremma”, un’iniziativa che porta nel cuore del centro storico di Grosseto la passione per le auto storiche e contribuisce a valorizzare il nostro territorio. Eventi come questo rappresentano un’occasione per vivere la città, promuovere il patrimonio culturale e creare momenti di incontro tra cittadini, appassionati e visitatori. La collaborazione tra Comune, Amas e le realtà coinvolte conferma l’importanza di fare rete per arricchire l’offerta culturale e di promozione della nostra città», hanno affermato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura, Luca Agresti.

Nell’ambito della manifestazione è prevista anche la visita gratuita al Museo Archeologico per 100 partecipanti.

Il Comune di Grosseto e Amas invitano cittadini e visitatori a partecipare alla giornata e ad accompagnare l’evento nelle vie del centro storico.