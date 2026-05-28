GROSSETO – “Nello smottamento dei pilastri democratici, in Italia e nel mondo, non c’è il rischio di perdere pezzi fondamentali delle conquiste delle nostre madri?” È la domanda che si sono fatte Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori, entrambe giornaliste di Repubblica. “E per chi verrà dopo di noi, resterà traccia delle formidabili conquiste di chi ci ha preceduto?”

È nato così, pensando alle ragazze di oggi, il loro libro “Le appassionate, Storie di donne che hanno cambiato il futuro” (Feltrinelli), che sarà presentato venerdì 29 maggio alle 18 alla Libreria delle Ragazze di via Fanti 11/b, Grosseto, da Maria Novella De Luca, in dialogo con Donatella Borghesi.

Un libro che sta avendo un successo straordinario, presentato anche nelle scuole. Dieci ritratti di donne pioniere, per dire che la memoria non deve finire, e che raccontare la rivoluzione delle donne è un atto politico. “Non ci interessava tanto il raggiungimento di un primato, ma il percorso che hanno fatto insieme ad altre donne. Sono storie di vita vissuta: le abbiamo incontrate, siamo entrate dentro il loro ambiente, consultato archivi e incrociate fonti, ma soprattutto condiviso idee ed emozioni”, dice Maria Novella De Luca.

Sono donne che hanno spostato più in là le frontiere femminili: la partigiana emiliana Teresa Vergalli, che ha rivelato il maschilismo dei compagni anche nella Resistenza e la “casalinga femminista” Nunni Miliotti, colpita da un attentato fascista nel 1979 mentre era a Radio Città Futura; la prima direttrice di un quotidiano Sandra Bonsanti e la prima rettrice di università Antonella Polimeni, entrambe a doversi misurare con il potere; la magistrata Gabriella Luccioli che ha riscritto il diritto di famiglia e liberato Eluana Englaro e la psichiatra Giovanna Del Giudice, che ha portato avanti la rivoluzione di Franco Basaglia; Carmen Carollo, la madre di dj Fabio, che ha avuto il coraggio di accompagnare un figlio a morire; Gaya Spolverato, la chirurga che da Padova passando per gli Usa ritorna in Italia e diventa una role model per le ragazze che scelgono medicina; Josephine Yole Signorelli, la fumettista trans contro le gabbie identitarie, e infine Hardeep Kaur, la ragazza del Punjab che diventa dirigente sindacale nell’Agro Pontino… “Sono tutte storie di disobbedienza rispetto a un patriarcato che non muore, e hanno contribuito a cambiare la geografia culturale e mentale del nostro paese”.

Maria Novella De Luca. Inviata di Repubblica, si occupa di diritti civili e questioni di genere. Fa parte dell’Osservatorio Step, stereotipi e pregiudizi, dell’Università La Sapienza di Roma. Ha curato il libro intervista con la sociologa Chiara Saraceno La famiglia naturale non esiste (Laterza 2025), e ha realizzato la web serie Finché legge non vi unisca sulle famiglie arcobaleno.