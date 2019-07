L’attualità del pensiero di Keynes: conversazione con Giorgio La Malfa e Giuliano Amato

PORTO SANTO STEFANO – John Maynard Keynes e l’attualità del suo pensiero come indirizzo per la soluzione dei problemi delle società contemporanee è il tema della conversazione fra Giuliano Amato e Giorgio La Malfa, che si terrà il prossimo 6 luglio a Porto Santo Stefano, alle 18 nella sala del Consiglio comunale, coordinata dall’editorialista del Corriere della Sera Massimo Gaggi e organizzata dalla Fondazione Ugo La Malfa, dal Centro studi don Pietro Fanciulli.

L’iniziativa è voluta dal sindaco di Monte Argentario Francesco Borghini, che introdurrà il dibattito. L’occasione è la recente pubblicazione del volume de I Meridiani Mondadori dedicato alla Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta di John Maynard Keynes, curato da Giorgio La Malfa. Il volume contiene una nuova traduzione della Teoria generale e di altri ventotto scritti di Keynes, alcuni finora mai tradotti italiano. La traduzione dall’inglese dei testi, il saggio introduttivo (intitolato Saggezza nuova per una nuova era), la cronologia della vita di Keynes sono di Giorgio La Malfa. La Teoria generale e gli altri scritti sono per la prima volta integralmente annotati a cura di Giorgio La Malfa e di Giovanni Farese.

“Il nostro Paese – afferma La Malfa – ha bisogno di rimettersi in moto, di riprendere un cammino di investimenti e di crescita bloccato da anni. Dopo la crisi del 2008 non è stata ancora percorsa la strada giusta per la ripresa. Abbiamo bisogno di un correttivo del sistema di mercato, ecco perché serve ancora Keynes, per stimolare la ricerca di risposte ai problemi generali dell’Italia e dell’Europa, senza alcuna logica di appartenenza”.