L’attore Giacomo Moscato presenta il suo libro “Delirio di un professore sadico”

GROSSETO – Venerdì 13 settembre, alle ore 21.30, alla troniera della Pro loco di Grosseto in piazza del Popolo, sarà presentato il romanzo tragicomico “Delirio di un professore sadico” di Giacomo Moscato. Malgrado il libro sia stato pubblicato nel 2005, ben 14 anni fa, di fatto non ha mai smesso di essere acquistato nelle librerie toscane, raggiungendo le 3mila copie vendute.

Il romanzo registra lo sfogo del professor Edmondo Gonnella, docente delle scuole superiori ormai prossimo alla pensione che, nei suoi trentasei anni di servizio, ha accumulato un astio profondo nei confronti di tutti coloro che hanno sempre “popolato il variopinto e raccapricciante mondo della scuola“: odia i colleghi, i presidi, gli studenti, i genitori, i rappresentanti editoriali, i sindacalisti scolastici, tutti. La sua arma di difesa o, per meglio dire, di “contrattacco”, è ed è sempre stata il suo “maniacale sadismo” affinato in decenni di lezioni, ricevimenti, consigli di classi e collegi dei docenti.

La presentazione, “tragicomica” come il genere del romanzo, sarà condotta dallo stesso autore, che è anche attore e regista teatrale. Ingresso gratuito.