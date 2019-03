L’astrofisico Capaccioli presenta il suo libro al museo

GROSSETO – “Mille 1 notte. Storie dell’altro mondo” è il libro di Massimo Capaccioli, astrofisico di fama mondiale, che verrà presentato venerdì 29 marzo alle 17 nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini a Grosseto (ingresso libero).

L’evento nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura è realizzato in collaborazione con il Soroptimist Club di Grosseto. A presentare il libro, pubblicato da Mediterraneo Editrice, sarà lo stesso autore con la scrittrice e giornalista Dianora Tinti.

«L’obiettivo del mio libro – dice Massimo Capaccioli, professore emerito di Astrofisica all’Università degli Studi di Napoli Federico II e professore onorario di Astrofisica all’Università di Mosca – è catturare l’attenzione dei lettori sulle molteplici facce della più antica e insieme la più attuale delle scienze fondamentali, con l’ambizione di suscitare in loro quella medesima curiosità che ha motivato, nei secoli, la collezione di novelle raccontate dalla bella Sherazad al re persiano Shahriyār. Inoltre, informare un pubblico generico tramite pillole di conoscenza rivestite con lo zucchero della divulgazione, in modo che l’amaro dei tecnicismi non scontenti i palati meno avvezzi, cercando al medesimo tempo di non tradire troppo il rigore scientifico».

Per informazioni chiamare il Museo di storia naturale della Maremma al numero 0564488571. In occasione dell’evento sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura, valida 365 giorni dal momento della sottoscrizione.