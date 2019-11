L’associazione Olympia de Gouges compie 10 anni: letture, musica e apericena per festeggiare

FOLLONICA – Venerdì 22 novembre appuntamento alla Libreria Altrimondi per festeggiare i 10 anni di vita del Punto di Ascolto Antiviolenza Olympia de Gouges di Follonica.

Tutto ha inizio nel settembre del 2009. A seguito di una formazione specifica fatta dall’Associazione Olympia de Gouges di Grosseto, di cui era presidente Gabriella Lepri, e grazie ad un accordo con il Comune di Follonica, apre, nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale in via Roma, il punto di ascolto per accogliere donne vittime di violenza. In questi 10 anni il punto di ascolto ha costantemente collaborato, oltre che con l’amministrazione comunale, sempre sensibile al problema della violenza di genere, con associazioni e cooperative del territorio quali la Cooperativa il Nodo e la Cooperativa La Gerbera per promuovere progetti di autonomia ed enpowerment. Anche la Caritas è sempre stata sensibile alle richieste di aiuto alle donne che provenivano dallo sportello.

Grazie al lavoro delle operatrici volontarie, opportunamente formate, nel corso di questi anni il PdA ha accolto e seguito 211 donne provenienti da tutto il territorio delle Colline Metallifere, con un incremento lento e costante nel tempo. Nell’ultimo corso di formazione, che ha avuto luogo nei mesi di aprile maggio di quest’anno e grazie al buon numero di iscritte, il Punto di Ascolto ha potuto ampliare il gruppo di operatrici per continuare il lavoro di accoglienza, di formazione nelle scuole e organizzazione di eventi.

L’appuntamento per festeggiare la ricorrenza è per le 19. Si inizia con un apericena e a seguire il saluto della presidente dell’associazione Sabrina Gaglianone. Anna Intaraglia intratterrà il pubblico con un breve recital dal titolo “Un bel dì vedremo’– Riflessioni sull’essere donna ieri, oggi, domani” prima dello spettacolo musicale “Nel cuore delle donne” con la voce di Lorenza Baudo accompagnata da Paolo Batistini alla chitarra acustica, Alessandro Golino al violino e Guglielmo Eboli alle percussioni. Nel programma della serata brani di grandi cantautori italiani: da Carmen Consoli (AAA cercasi) a Samuele Bersani e Ryuiki Sakamoto (L’isola), passando per Ivano Fossati (Lunaspina), Lucio Dalla e Maria Todesco (Il gigante e la bambina), e molti altri ancora.

Nel cuore delle donne è un concerto sulle donne, dalle donne, per le donne: ironico, struggente, passionale e irriverente. Una serata all’insegna della convivialità per festeggiare, tutte insieme, un traguardo importante di una associazione che da sempre ha l’obietto di accompagnare le donne nel lungo e faticoso percorso di uscita dalla violenza.