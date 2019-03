L’associazione Kansassìti inaugura la mostra “Sold out” del gruppo Fake Coma Studio

GROSSETO – Domenica 31 marzo alle ore 17:00 verrà inaugurata presso la sede dell’associazione Kansassìti in viale Porciatti 10 a Grosseto la mostra “Sold out” del gruppo Fake Coma Studio. La mostra rientra nel progetto di avviare un rapporto di collaborazione più stretto tra queste due realtà grossetane, che condividono il comune obiettivo di promuovere lo sviluppo di processi culturali sul territorio e la creazione di reti.

Durante la mostra saranno esposte le opere di Oscar Corsetti, Matteo Maggio, Matteo Olivo, Faber Torchio e Kerta von Kubin, gli artisti che lo scorso mese di novembre hanno dato vita, attraverso il progetto Pop Up Lab, al Fake Coma Studio, uno spazio sito in via Montanara 3 a Grosseto, interamente dedicato all’arte contemporanea ed all’artigianato di qualità.

La mostra resterà aperta fino a domenica 21 aprile con il seguente orario di apertura: venerdì, sabato e domenica dalle ore 17 alle 20. L’ingresso per tutta la durata dell’esposizione resterà libero. Per informazioni contattare info@kansassiti.com; in allegato inseriamo informazioni utili e biografie degli artisti che ospiteremo.