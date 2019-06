L’associazione Iron Mamme va in gita: visita alla onlus “Capitano Ultimo” di Roma

GROSSETO – Le Iron Mamme, l’associazione di Grosseto formata da un gruppo di genitori che aiuta le famiglie con figli autistici presieduta da Simona Vasile, ha organizzato per domenica 9 giugno una trasferta a Roma (via Tenuta della Mistica) presso l’associazione volontari Capitano Ultimo, la onlus fondata dal celebre carabiniere Sergio De Caprio, oggi colonnello, che conduce una vita blindata e un volto nascosto da sciarpa da quando, nel 1993, mise materialmente le manette ai polsi al boss Totò Riina, e che ha ispirato la fiction “Ultimo” portata al successo da Raoul Bova.

“I ragazzi delle Iron Mamme – spiega l’associazione – potranno conoscere la casa famiglia, visitare i vari laboratori come la panetteria, pasticceria, pelletteria, erboristeria, l’orto botanico, tutte condotte da volontari, spesso con un passato difficile alle spalle, ma che in questo luogo acquistano speranza, dignità, attraverso un cammino fatto di legalità, condivisione, fratellanza e uguaglianza. Un momento di sicuro divertimento per i ragazzi sarà la possibilità di toccare e fare una passeggiata con un falco ed il suo falconiere, oltre naturalmente assistere alle diverse tecniche di volo dei rapaci. Non solo una semplice gita, ma anche un modo per stare insieme e riscoprire certi valori”.

La partenza è prevista in autobus da Grosseto alle 8.