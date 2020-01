L’associazione fotografica Raf riprende le attività: ecco il programma

GROSSETO – Serate d’autore e tanta fotografia: ecco il programma 2020 dell’associazione fotografica Riflessi (Raf) che riapre lunedì 13 gennaio dopo la pausa natalizia. Già a partire da lunedì 20 gennaio, quando sarà ospite del circolo il fotografo Alessandro Fruzzetti, autore dell’anno FIAF Toscana 2019.

Ma le serate d’autore non finiscono qui perché a febbraio sarà ospite della Raf il fotografo Marco Solari che presenterà i propri scatti di “Underwater photography”, suggestive immagini di modelli e modelle scattate sott’acqua, in una sorta di universo parallelo che incanterà senza dubbio i partecipanti. Lunedì 9 marzo sarà la volta di Mario Mencacci Bandini, street photographer vincitore di numerosi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.

Lunedì 30 marzo e lunedì 6 aprile poi, sono due date imperdibili per gli appassionati di fotografia: Francesca Lampredi, critica delle arti visive ed esperta di fotografia, terrà due lezioni sulla lettura dell’immagine. Ma l’attività dell’associazione non si esaurisce naturalmente qui: sono previste serate di scatti in sede con cosplay, uscite fotografiche, corsi base e corsi avanzati di fotografia.

Inoltre dal 27 marzo al 5 aprile si svolgerà la seconda edizione del “Riflessi Photo Festival” che, oltre alla consueta mostra collettiva dei soci prevederà serate speciali e workshop. L’associazione Raf si riunisce ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 23.00 nella propria sede di via Papa Giovanni XXIII a Grosseto. Per ogni informazione sulla attività della Associazione è possibile visitare la pagina Facebook Raf – Riflessi associazione fotografica dove è possibile trovare tutti i contatti.