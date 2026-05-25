ORBETELLO – L’associazione culturale musicale “A. Ceccherini – G. Rossi” Aps annuncia tre giornate di musica all’Auditorium comunale di Orbetello, dal 28 al 30 maggio 2026.

Giovedì 28 e venerdì 29 maggio (pomeriggio): concerti finali degli allievi della scuola di musica Ceccherini-Rossi. Sul palco dell’Auditorium si esibiranno ensemble, solisti e formazioni di classe in un programma che attraversa repertori classici, moderni e contemporanei, a testimonianza del percorso didattico svolto durante l’anno.

Sabato 30 maggio, ore 21:30: concerto del gruppo Maram. Ingresso libero. Auditorium comunale, Orbetello.

I Maram: un viaggio sonoro tra oriente e occidente

Da 26 anni i Maram navigano tra linguaggi e tradizioni, incontrano, uniscono e reinterpretano culture diverse, contaminandone il ritmo con nuove sfumature e sensibilità. La loro ricerca, strumentale, melodica e vocale, mira al connubio tra musica orientale e ascoltatore occidentale, grazie al lavoro fianco a fianco di musicisti e cantanti palestinesi e italiani. Il concerto è un viaggio travolgente che approda su spiagge esotiche, supera frontiere e attraversa tre continenti.

I Maram sostano a lungo in Palestina per dare voce alle aspirazioni del suo popolo: note di resilienza e parole di resistenza raccontano l’animo della comunità, il colore della terra, la nostalgia dei profumi, la sofferenza e l’amore per la vita.

Formazione sul palco:

Taisir Hasbun – oud, voce

Stefano Pioli – pianoforte, voce

Shady Hasbun – percussioni, voce

Sabrina Savelli – flauto

Carlo Bellucci – contrabbasso

Lorenza Baudo – batteria, voce

Cinzia Biondi – lettura scenica

Informazioni utili:

Date: 28–29 maggio (pomeriggio) – concerti finali degli allievi; 30 maggio, ore 21:30 – Maram

Luogo: Auditorium Comunale, Orbetello

Ingresso: libero

Organizzazione: associazione culturale musicale “A. Ceccherini – G. Rossi” Aps con il Patrocinio del Comune di Orbetello