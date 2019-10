L’assemblea pubblica di Anpi per dire no alla guerra. Appuntamento nel fine settimana

SCARLINO – Sabato 26 ottobre, alle 17, sala consiliare di Scarlino, si terrà un’assemblea pubblica organizzazta dall’Anpi di Gavorrano-Scarlino, guidata da Leo Barbi e Franco Agresti.

“Parleremo delle cause e conseguenze di tutte le guerre in corso – scrivono da Anpi -. La grave situazione internazionale e la politica del riarmo attuata in vari parti del mondo, la povertà, il terrorismo, le guerre, sono motivi che ci riguardano e che non riusciamo ancora a capire. In Europa c’è la questione Ucraina a spaventare, così come il caos in sud America e Africa e la guerra in Libia, e in Siria. Ultima in ordine di tempo la guerra della Turchia contro i curdi. Dietro la fuga di milioni di cittadini ci sono dunque le guerre e il commercio di armi. 1700 miliardi di dollari a livello mondiale per le spese militari. In Italia spendiamo 25 miliardi di euro l’anno, 68 milioni il giorno. Particolare allarme destano le basi americane di Aviano e Ghedi, adibite a trasporto di bombe atomiche, particolare allarme, vista la sua vicinanza suscita il ruolo di Camp Darby, il maggior deposito di armi fuori dal territorio americano. Pace, disarmo, riduzione delle spese militari: ce lo ricorda la nostra Costituzione all’articolo 11″.