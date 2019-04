L’arte torna al parco della Maremma: la mostra Lisarte inaugura “Mare, Parco e dintorni”

ALBERESE – Il Parco della Maremma presenta “Mare, Parco e dintorni”: tornano le mostre al Parco della Maremma, venerdì 12 aprile è stata inaugurata la mostra delle opere in cartapesta di Lisarte. Venerdì 12 aprile alle ore 15,30 è stata inaugurata, all’ex-Frantoio, presso il Centro Visite del Parco della Maremma, la mostra di Maria Lia Guerrini, alias Lisarte, dal titolo “Mare, Parco e dintorni”, un’esposizione di sculture realizzate dall’artista, utilizzando la cartapesta, massello in rovere ed altri legni e metalli di recupero.

Il Parco della Maremma, ospiterà dal 12 aprile al 24 maggio le sue opere, riproduzioni di alcune specie tipiche del nostro mare, come pesci e meduse, oggetti di arredamento che richiamano il territorio.

Oltre all’ambiente marino, Lisarte da vita ad opere che rimandano alla fauna tipica del luogo come: volpi ed uccelli. Le sue creazioni sono caratterizzate da inserti sgargianti con finiture in alluminio, riciclato e martellato. L’uso dei metalli continua con piccoli accessori di bigiotteria in rame bruciato e lavorato con diverse tecniche ( patina con vapori di ammoniaca e sale marino, fold forming, incisione ad acido ecc.). L’artista utilizza anche l’alluminio martellato a mano, arricchito con pietre dure di qualità; questi elementi vanno ad impreziosire le sue opere che evidenziano un forte legame con l’ambiente del Parco e con la natura in generale.

“Ogni oggetto – afferma Maria Lia Guerrini – è un pezzo unico e così dopo vari studi ho scatenato nella quarta stagione della mia vita tutta la mia creatività inespressa.”

Il luogo dove saranno esposte le opere è già di per sé un motivo di visita: l’ex Frantoio di Alberese è infatti un esempio di archeologia industriale e proprio per il suo grande interesse è l’ambiente che il Parco utilizza per accogliere le esposizioni di artisti locali e non solo, che hanno un legame con il Parco stesso o che hanno a cuore la salvaguardia ambientale. Le opere di Lisarte saranno esposte al Parco della Maremma, dal 12 aprile al 26 maggio 2019. La mostra è gratuita ed aperta tutti i giorni secondo gli orari di apertura del Centro Visite, dalle 8,30 alle 16.

Maria Lia Guerrini

Maremmana doc, nata e cresciuta a Grosseto, ha frequentato l’Istituto magistrale Rosmini ed ha lavorato nelle segreterie della scuola statale.

Una volta andata in pensione, ha cominciato, insieme alla sua famiglia, a realizzare lavori di artigianato ispirati alla Maremma ed alla natura.