L’arte mette a confronto il mondo moderno e quello classico: a Cosa la mostra “Mnemosine”

ORBETELLO – Dal 19 aprile al 21 giugno a Cosa c’è un evento speciale: la mostra dei quadri di un’affermata artista lagunare, Rossella Rispoli, che ha realizzato un percorso nel quale sono messe a confronto due forme di archeologia, quella classica e quella industriale.

«L’evento è originale – spiega l’artista – perché con la direttrice del museo della città di Cosa, Mariangela Turchetti e il curatore della mostra, Antonio Giordano, abbiamo pensato, a questo accostamento fra archeologia classica e quella industriale e ne è venuto fuori un bel percorso, anche esteticamente piacevole da vedere».

L’artista lavora da molti anni su questo filone, occupandosi particolarmente della ex Sitoco dove il padre ha lavorato per 40 anni. Rispoli ha già esposto le opere ispirate alla fabbrica di Orbetello Scalo, non solo in Italia, ma anche in Europa: si va da location di eccezione come il castello di Talamone o la Fortezza di Porto Santo Stefano, a grandi città italiane come Roma, Napoli e Bologna, fino a Varsavia.