“L’arte, la scienza e la filosofia”: Massa ricorda Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte

MASSA MARITTIMA – Il 2 maggio 1519 moriva, ad Amboise in Francia, Leonardo da Vinci. Quest’anno, in cui ricorre il cinquecentesimo anniversario della morte, si sono tenute in Italia e nel mondo mostre, eventi e celebrazioni nel nome del più grande genio di ogni tempo. Massa Marittima e il Terziere di Borgo intendono rendere omaggio al genio indiscusso di Leonardo con una conferenza dal titolo: “L’arte, la scienza e la filosofia in Leonardo da Vinci” sabato 14 dicembre alle 17,30 nella Sala dell’Abbondanza. Introduce Lucia Meucci, storica dell’arte e docente di Lettere all’Istituto ‘Bernardino Lotti’di Massa Marittima, che ripercorrerà le tappe biografiche e il percorso storico artistico del genio di Vinci.

A delinearne il lato scientifico e filosofico, in qualità di relatore generale, sarà invece il generale di Brigata Marco Ciampini, attuale capo Ufficio generale del commissario generale del Ministero della Difesa. Direttore per alcuni anni della Rivista Militare, ha ricevuto nel 2007 la croce d’argento al merito per l’esercitazione “Antica Babilonia” in Iraq. Profondo conoscitore, appassionato di Storia ed uno dei massimi esperti sui Templari. Nel maggio del 2009 è già stato relatore in una conferenza a Massa Marittima dal titolo “Esperienze di ricostruzione nelle operazioni militari all’estero”.