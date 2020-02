“L’arte immortale di Michelangelo”: la conferenza in Provincia

GROSSETO – Nuovo appuntamento con “Rinascimento: i misteriosi segni di una nuova arte”: giovedì 20 febbraio alle 17 nella Sala Pegaso della Provincia, è il turno de “L’arte immortale di Michelangelo”.

Michelangelo Buonarroti incarna perfettamente l’ideale dell’artista rinascimentale in grado di eccellere in ogni campo dell’arte, grazie ad opere immortali che l’hanno consacrato come uno degli artisti più importanti della storia dell’arte universale.

“L’arte immortale di Michelangelo” è il quinto appuntamento del programma di “Rinascimento”, che continua fino al mese di aprile. Il progetto nasce da un’iniziativa dell’associazione di Archeosofia e supportata dal consigliere provinciale con delega alla Cultura.

Il programma tutto al femminile prevede non solo conferenze, ma anche viaggi culturali e workshop di disegno e pittura che si svolgono nel laboratorio artistico dell’associazione in via Ambra, 29.

Ingresso libero.