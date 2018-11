L’arte della vetrata: appuntamento con l’analisi della tecnica pittorica nell’età contemporanea

GROSSETO – Giovedì 22 novembre 2018 l’ Associazione Archeologica Maremmana presenta, nei locali dell’Archivio di Stato alle 16, “Le tecniche artistiche: la vetrata. Seconda parte” : l’evoluzione tematica della vetrata nella contemporaneità.

La relatrice della conferenza è Vera Giommoni, architetto e storico dell’arte.

«Il grande rilancio di questa tecnica – spiegano i promotori della conferenza – si ebbe all’inizio del XX secolo all’interno delle scuole del Modernismo ( Modern style,Art Nouveaux, Jugendstil, Sezessionstil e Liberty ). In questo periodo si ebbe un riavvicinamento alla pittura religiosa e si realizzarono una serie di vetrate per molte chiese francesi. Ma la vera rinascita avvenne nella seconda metà del ‘900 grazie ad artisti del calibro di Chagall, Picasso, Matisse, Gaudi, Le Courbusier che ne hanno rinnovato profondamente l’aspetto artistico e tecnico all’interno dei più prestigiosi cantieri di edilizia religiosa del secolo trascorso».

«Oggi – concludono – l’arte della “Vetrata” non è più considerata un ambito primario della pittura, ma è rivalutata l’attività dei tecnici che ne hanno rinnovato gli effetti formali e cromatici ed i rapporti con l’architettura. Un esempio per tutti è la rapida espansione dell’uso di vetrate cromatiche per decorare la propria abitazione».