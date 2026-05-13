GROSSETO – Proseguono in città gli appuntamenti con Norbert Niessen in occasione della prima mostra in assoluto dell’artista alla Galleria Eventi di via Varese (aperta fino al 17 maggio con orario 17.30 – 19.30).

Domani, giovedì 14 maggio, alle ore 18, al Quanto Basta, in piazza Rodolfo Pacciardi 1 a Grosseto, già piazza della Palma, si terrà una videopresentazione con storytelling dell’artista satirico Norbert Niessen, con la partecipazione di Gianmarco Serra.

Di origine tedesca, Niessen interpreta la propria arte come un’attività politica: una forma di resistenza visiva sui grandi temi dell’attualità. Durante l’incontro saranno raccontate storie illustrate crude e potenti, pensate per scuotere lo spettatore dal tepore della grigia realtà quotidiana e strappare un sorriso proprio là dove ci sarebbe da piangere.

“Attenzione – dice Niessen -, l’arte comica è esplosiva e può nuocere alla vostra sensibilità. Ma ricordate: la paura non fa crescere”.