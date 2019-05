L’arte al di là della bellezza: l’incontro con la Fondazione Grosseto Cultura

GROSSETO – Clarisse Arte, struttura di Fondazione Grosseto Cultura, offre un altro evento speciale: l’appuntamento è per giovedì 16 maggio alle 18 nella sala conferenze in via Vinzaglio, per la serie “Incontro d’arte – Capire l’arte contemporanea”.

Mauro Papa, direttore di Clarisse Arte, dedicherà un incontro ai segreti che rendono l’arte contemporanea così suggestiva, affascinante e necessaria per quanti sono curiosi e sempre in cerca di nuovi stimoli e orizzonti.

«L’arte contemporanea – spiega Mauro Papa – molto spesso sembra distante e inaccessibile. È però fondamentale per comprendere la cultura del proprio tempo. Possiamo anche non capire perché sia definita “arte”, cioè perché i critici la ritengano speciale nello sterminato panorama delle immagini artificiali che ci circondano quotidianamente, dalle foto ai video fino alle illustrazioni, ma se la avviciniamo senza pregiudizi ci accorgiamo che, al di là della “bellezza” o “bruttezza” che esprime, ci svela alcuni segreti che ci riguardano molto da vicino».

La lezione è riservata ai soci di Fondazione Grosseto Cultura. In occasione dell’incontro sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera, valida 365 giorni.

Inoltre è possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera anche all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, al Museo di storia naturale della Maremma e online sul sito www.fondazionegrossetocultura.it nella sezione “Diventa socio”.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488067.