L’arpa di Michela Zanoni incanta il polo Bianciardi

GROSSETO – Dopo il successo del primo appuntamento, venerdì 8 febbraio l’aula magna del Polo “Luciano Bianciardi” torna ad ospitare i musicisti dell’Agimus (Associazione Giovani Musicisti) di Grosseto.

Dalle corde della chitarra di Carlotta Dalia a quelle dell’incantevole arpa di Michela Zanoni. Un’altra giovanissima che ha conquistato i palcoscenici internazionali.

Ligure di nascita, Michela è una giovane arpista amante delle arti e delle diverse culture. Ha iniziato arpa sotto la guida di Noelle Vera a Montecarlo ed in seguito a Parigi con Anne Ricquebourg. Partecipa regolarmente a masterclass con arpisti di fama internazionale, tra i quali Fabrice Pierre, Isabelle Moretti, Marie-Claire Jamet, Sivan Magen, Marie-Pierre Langlamet.

Fin dai primi anni di apprendimento dello strumento, anche grazie a Sogeda, Trinity Laban, e “The John and Mortimer Foundation” che hanno contribuito a sostenere ed approfondire i suoi studi, Michela ha riportato premi in diversi paesi europei. Si è aggiudicata, infatti, il primo premio al “Young Hope” Festival di Grasse, un secondo premio al concorso Internazionale di Cosenza “Marcel Tournier”, e solo l’anno scorso un terzo premio al rinomato “Concours Français de la Harpe” (categoria Excellence) di Limoges e al “Camac North London Competition”.

Prima arpa dell’Orchestra Giovanile Inglese (Youth Symphony Orchestra) e una delle due vincitrici della borsa di studio 2018/2019 della Philharmonia Orchestra sta finendo gli studi con Gabriella Dall’Olio al Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra.

A soli 17 anni Michela è stata selezionata per suonare in occasione della visita ufficiale del principe di Monaco alla Farmleigh House di Dublino per il governo irlandese e monegasco e a palazzo reale della principessa Antoinette di Montecarlo per il suo compleanno.

Amando l’orchestra, negli anni scorsi ha suonato con Symphonew Orchestre a Cannes, con l’Orchestra dei Giovani del Mediterraneo con i quali è andata in tour in Europa e, vincitrice della borsa di studio “Princesse Grace”, ha partecipato al rinomato Aspen Music Festival in Colorado sotto la direzione di Robert Spano.

Venerdì 8 febbraio alle 18.30, nell’aula magna del Polo “Luciano Bianciardi” che ospita il Liceo Musicale, si esibirà con un repertorio che spazia dalla musica settecentesca di Carl Philipp Emanuel Bach alle melodie ottocentesche del tedesco Ludwig Spohr e del francese Gabriel Urbain Fauré.

L’A.Gi.Mus., l’Associazione Giovani Musicisti, da oltre 60 anni persegue l’obiettivo di accrescere fra i giovani l’amore per la musica. A Grosseto l’associazione ha trovato nuovo impulso grazie ad un rinnovato consiglio direttivo composto dai maestri Patrizia Varone, Claudio Cavalieri, Alessio D’Inverno e Davide Braglia e guidato da Gloria Mazzi.

L’accesso ai concerti è gratuito, per qualsiasi informazione si può scrivere a:info@lavocediognistrumento.it o tel. +39 346 3617752.