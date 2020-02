L’Argentario chiude i festeggiamenti del Carnevale con due feste. Il programma

MONTE ARGENTARIO – La kermesse del Carnevale 2020 sul Promontorio si chiude con due feste il 25 febbraio, martedì grasso.

Tante associazioni insieme a Porto Ercole per far trascorrere al meglio a grandi e piccini l’ultimo giorno di Carnevale, dalle ore 15 in piazza Indipendenza, “un luogo dove non esiste diversità di alcun genere, dove l’integrazione è al primo posto e dove le varie fasce d’età interagiscono tra loro si potrà fare festa”, così gli organizzatori definiscono la manifestazione.

L’Aipe, Il Girotondo, la Pro Loco Porto Ercole, l’Argentario Sailing Academy, I diportisti Porto Ercole e il Comitato Palio Porto Ercole sono al lavoro per organizzare animazione, musica, giochi e tanti dolci per festeggiare insieme Re Carnevale che al temine della serata saluterà tutti con un grande falò.

A Porto Santo Stefano sarà il Rione Fortezza ad accogliere nella sala ex Onmi i bambini per la “Festa di carnevale”. L’appuntamento è per le ore 15,30 quando nel salone della struttura a due passi dalla Fortezza Spagnola arriveranno le ragazze della “Tana delle scimmie” con un carico di giochi, musica, trucchi e magie.