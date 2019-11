L’archivio del consorzio per l’acquedotto del Fiora: ecco il libro di Corrado Giusti

GROSSETO – Il libro di Corrado Giusti intitolato «L’archivio del consorzio per l’acquedotto del Fiora (1938-1958)» Sarà presentato sabato 16 novembre, alle ore 17,15, alla “Sala Pegaso” del Palazzo della Provincia di Grosseto.

«Quella del Consorzio per l’Acquedotto del Fiora è una storia che riguarda da vicino tutti noi, ma che pochissimi conoscono – spiega Corrado Giusti – Nell’anno 2001, su indicazione di Giuliano Catoni, docente di archivistica all’Università degli Studi di Siena e autore della prefazione del mio libro, pubblicato dall’Editore Innocenti, mi recai all’Archivio di Stato di Grosseto per studiare le carte di un fondo archivistico fino ad allora inesplorato. Ho ricostruito la storia di questo importantissimo Ente – nato nel 1938 e morto nel 1958 – e per primo ho inventariato il fondo. Non darò giudizi politici su queste vicende, perché questo è un compito che, come storico, non spetta a me; io mi limiterò a raccontare quello che emerge dalle carte”.

«Inoltre – dichiara Dario Trotta, responsabile di Ordine Futuro – ringrazio pubblicamente le nostre istituzioni locali, nello specifico il Comune di Grosseto e la Provincia di Grosseto, che, oltre a concederci il prestigioso spazio della “Sala Pegaso”, ci hanno anche onorato del loro patrocinio».