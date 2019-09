L’arbitro internazionale Irrati ospite del Panathlon club

GROSSETO – Dopo la sosta estiva, riprendono le tradizionali serate del Panathlon club Grosseto, sotto la guida del presidente Armando Fommei. Ospite della serata in programma il prossimo martedì 3 settembre, sarà l’arbitro internazionale di calcio Massimiliano Irrati di Pistoia, uno tra i fischietti più preparati del campionato nazionale di serie A.

“Per il nostro club, – dice il presidente del Panathlon, Armando Fommei – è un grande piacere avere Massimiliano Irrati tra i nostri ospiti e relatori. Per la città di Grosseto e tutta la Maremma sportiva, è senz’altro un onore avere ospite uno degli arbitri di calcio del massimo campionato tra i più bravi e preparati”.

“Avevo contattato Massimiliano Irrati, – continua Armando Fommei – già nello scorso mese di maggio in quanto sapevo che avere per ospite un arbitro di calcio non era facile. Irrati, si era detto felice di questa nostra richiesta, e mi aveva proposto per questo incontro, alcune date per il mese di settembre”.

“Tra queste, – conclude il presidente Fommei – c’era quella di martedì 3. Così, l’internazionale Irrati sarà con noi ospite della conviviale”. La serata, che si terrà alle ore 20.00 presso il bagno Moderno di Marina di Grosseto, sarà presente a fare gli onori di casa con Fommei, l’assessore allo Sport del comune di Grosseto, Fabrizio Rossi.