GROSSETO – Torna giovedì 22 gennaio alle 18.30, nella Chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse, l’appuntamento con l’Aperitivo letterario, rassegna organizzata dalla Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni. L’incontro, originariamente previsto a ottobre, era stato annullato a causa del maltempo.

L’evento sarà accompagnato da un aperitivo curato dal Podere 414. L’ingresso è di 3 euro (2 euro ridotto) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. La partecipazione è limitata a 50 persone; per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066 o scrivere a [email protected].

Due libri per raccontare una vicenda storica

Protagonista della serata sarà il ricercatore e saggista Simone Fagioli, che presenterà due volumi pubblicati da Effigi nel 2025:

• La cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello Amiata (Grosseto), saggio storico sulla banca locale tra il 1910 e il 1947, con postfazione di Monika Poettinger, che documenta come il regime fascista abbia smantellato il credito cattolico per favorire speculazione e corruzione;

• Sherlock Holmes e i segreti di Monticello Amiata, romanzo che trasporta il celebre investigatore nella Toscana del 1932, intrecciando storia locale, spionaggio internazionale e industria bellica.

I due libri, complementari, offrono due prospettive sulla stessa vicenda: da un lato la ricerca storica basata su documenti d’archivio, dall’altro la finzione narrativa che ne restituisce atmosfera e tensione umana. A dialogare con l’autore sarà Fulvia Perillo.

Storia e narrativa si incontrano

Il progetto editoriale di Fagioli mostra come la storia di Monticello Amiata, pur radicata nel territorio, sia un specchio di intrecci tra politica e finanza ancora attuali. La serata rappresenta così un’occasione per approfondire vicende storiche locali attraverso uno sguardo rigoroso e allo stesso tempo coinvolgente, tra saggio documentale e racconto immaginifico.