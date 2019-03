L’antirazzismo si trasfrorma in arte: all’Abbriccico in mostra le opere degli studenti

GROSSETO – Dal concorso promosso dall’istituto Gramsci di Grosseto nasce una mostra visitabile negli orari di apertura dello spazio della cooperativa Uscita di Sicurezza. Sabato 16 marzo, apertura straordinaria per permettere di vedere le opere.

“1938-2018: dalle leggi razziali ai nuovi razzismi” è il titolo del concorso che l’istituto Gramsci di Grosseto ha proposto agli studenti del liceo artistico. Trentadue opere che sono esposte all’Abbriccico, di via del Terminillo 31 a Grosseto, lo spazio polifunzionale della cooperativa Uscita di Sicurezza che, per l’occasione, propone un’apertura straordinaria anche sabato 16 marzo, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

“I lavori presentati – commenta Lucia Matergi, presidente dell’istituto – sono interessanti e dimostrano come gli studenti si siano soffermati su un tema drammatico di evidente attualità, dimostrando curiosità, impegno e capacità di elaborazione: era proprio questo il nostro obiettivo”. A vincere sono state Marta Ingrosso, che ha conquistato il primo premio con un’opera che si chiede “Qual è il crimine giusto per non passare da criminali?”, Silvia Manzi, che si è aggiudicata il secondo posto con un parallelepipedo di plexiglass su cui sui si staglia il profilo di una donna, e Iman Khadra, che ha realizzato un’opera sul tema dello “ius soli”.

“L’Abbriccico nasce non solo come laboratorio artigianale e mercato del riciclo e del riuso, ma come spazio aperto alle idee e alle iniziative della comunità. Ben vengano dunque mostre e altri eventi di questo tipo che vedono protagonisti i giovani del territorio”, spiega Luca Terrosi, presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza.

La mostra è visitabile per altri quindici giorni negli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.