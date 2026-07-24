SCARLINO – Il fascino intramontabile della Maremma più autentica si prepara a conquistare il pubblico sotto le stelle. Nei mesi di luglio e agosto, la storica Fattoria Ponte alle Catene, situata al Puntone di Scarlino, farà da cornice a “C’era in Maremma“, l’atteso spettacolo equestre che celebra la figura del buttero, l’eroico pastore a cavallo simbolo di questa terra.

L’appuntamento si snoderà lungo tre serate speciali, tutte con inizio alle ore 21:30. Il sipario si alzerà per la prima volta sabato 25 luglio, per poi replicare con altri due imperdibili appuntamenti nel cuore dell’estate, l’8 agosto e il 22 agosto.

“C’era in Maremma” non è una semplice esibizione, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nella memoria. I butteri, custodi di tradizioni secolari e di un legame viscerale con la natura, daranno prova della loro straordinaria abilità e del perfetto affiatamento con i fedeli cavalli maremmani. Il programma delle serate prevede dimostrazioni di monte da lavoro, caroselli sincronizzati, simulazioni del tradizionale lavoro con il bestiame con un branco di vacche maremmane e giochi di abilità che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.

L’evento rappresenta un’occasione unica sia per i turisti che desiderano scoprire le radici culturali del territorio, sia per i residenti che vogliono omaggiare la propria storia. La suggestiva atmosfera notturna della Fattoria Ponte alle Catene amplificherà la magia della messa in scena, regalando un’esperienza adatta a un pubblico di tutte le età, dalle famiglie agli appassionati di equitazione.

L’invito è dunque per il 25 luglio, l’8 agosto e il 22 agosto al Puntone di Scarlino. L’inizio dello spettacolo è fissato alle 21:30: un’ora e mezza di pura emozione, tradizione e orgoglio maremmano da vivere a due passi dal mare.

I biglietti sono acquistabili prima di ogni spettacolo all’ingresso e il pubblico potrà godere della presenza di un’ampia tribuna.

Per info è possibile contattare i numeri: 339-2470930, 340-1004833 oppure la mail [email protected], altrimenti on-line sul sito www.butteri-altamaremma.com