“L’annunciazione. Il segreto di Maria”: attori amatoriali sul palco di Barbanella

GROSSETO – Venerdì 31 maggio, alle 21,30, nella sala comunale di Via Gaspare Gozzi a Barbanella verrà messa in scena “L’annunciazione. Il segreto di Maria”. I ruoli di Maria e dell’angelo sono affidati a giovani donne non attrici: Erica Cruciano, Erika Greco,Valentina Murru, e, nel ruolo di narratrice, Michela Azzolini. I testi sono tratti dai Vangeli di Luca, Matteo e Proto di Giacomo. Ma anche dalle opere di Dante, di Rainer Maria Rilke e di Alda Merini.

“Nella Storia evento nascosto, segreto, nella Fede risuonante da secoli nella mente e nel cuore delle donne e degli uomini è l’Annunciazione a Maria di Nazareth – raccontano dall’associazione culturale Polis 2001, organizzatrice dell’evento -. Vergine inconsapevole riceve l’Angelo nella sua piccola casa e rimane abbagliata dalla luce dell’annuncio: ‘Dio ti ha scelto per dare un corpo di uomo a suo Figlio’. Nasce da qui il Cristianesimo, con Maria protagonista nei secoli dopo il il figlio Gesù. Ispirato ad un saggio di Luce Irigaray , filosofa e psicanalista belga, viene rappresentato questo momento fondante della religione più diffusa del pianeta”.

Ai partecipanti è richiesta un’offerta di 3 euro. I posti disponibili sono 40. L’evento si replicherà il 7 giugno.