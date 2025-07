MAGLIANO IN TOSCANA – Dopo la calorosa accoglienza riservata al giornalista e scrittore Giovanni Grasso che, nel Giardino del Torrione, ha attirato e fornito preziosi spunti di riflessione ai tanti partecipanti dialogando con la protagonista di questo nuovo incontro, torna “L’anima dei libri” la rassegna culturale promossa dal Comune di Magliano e realizzata con il supporto della scrittrice Dianora Tinti.

L’appuntamento è venerdì 4 luglio, alle 18.30 e questa volta, protagonista dell’incontro sarà la giornalista e scrittrice Mirella Serri che, in una conversazione con Tinti, parlerà di due sue opere: “Claretta l’hitleriana. La donna che non morì per amore” e il suo ultimo libro “Nero indelebile. Le radici oscure della nuova destra italiana”, entrambe edite da Longanesi.

Docente di letteratura moderna e contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, Mirella Serri ha dedicato molti saggi ai maggiori scrittori contemporanei. Ha realizzato trasmissioni culturali per la tv e collabora con il quotidiano “La stampa”, Rai Storia e Rai Cultura. Guida la giuria del Premio internazionale Capalbio ed è autrice di numerosi saggi e romanzi storici.

Del suo lavoro, quindi, parlerà con il pubblico venerdì 4 luglio. Durante le presentazioni, i volumi saranno forniti dalla Libreria Bastogi di Orbetello.