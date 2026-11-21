GAVORRANO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Gavorrano promuove un momento di incontro e riflessione aperto a tutta la cittadinanza, dedicato a un tema fondamentale: la prevenzione della violenza attraverso l’educazione al rispetto e la costruzione di relazioni sane e consapevoli.

Giovedì 26 novembre, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale Elena Maestrini, si terrà la presentazione del libro «L’amore non è possesso – Riconoscere la violenza nelle relazioni tra adolescenti» di Cecilia Iannaco con un dialogo condotto da Samanta Vanni, Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità, e un dibattito aperto al pubblico.

La scelta di affrontare il tema delle relazioni adolescenziali non è casuale. È proprio durante i primi rapporti sentimentali che si costruiscono modelli, aspettative e comportamenti destinati spesso ad accompagnarci nella vita adulta. La gelosia scambiata per amore, il controllo confuso con l’attenzione, la rinuncia alla propria libertà vista come prova d’amore: sono dinamiche che possono insinuarsi gradualmente e che è importante riconoscere prima che diventino forme di sopraffazione.

L’iniziativa vuole rivolgere un appello particolare alle ragazze e ai ragazzi del territorio. I giovani non sono soltanto le generazioni da proteggere: sono anche coloro che possono contribuire concretamente a costruire una cultura diversa, fondata sulla libertà, sul rispetto reciproco e sulla capacità di riconoscere il valore dell’altro senza volerlo possedere o controllare.

A loro, ma non solo, è rivolto l’invito a partecipare, ascoltare, fare domande e prendere parte al confronto. Perché parlare di questi temi non significa soltanto affrontare un problema, ma avere l’opportunità di mettere in discussione convinzioni radicate e immaginare relazioni diverse.

L’incontro vuole essere proprio questo: uno spazio di dialogo, senza distanze tra chi parla e chi ascolta, nel quale ogni contributo possa diventare occasione di consapevolezza.

La violenza non comincia sempre con un gesto. A volte comincia da ciò che abbiamo imparato a considerare normale. È da qui che dobbiamo ripartire.

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

Giovedì 26 novembre 2026 – ore 16:30

Biblioteca Comunale Elena Maestrini – Gavorrano