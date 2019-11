L’amore e la gelosia nei miti antichi: conferenza spettacolo alla sede dell’Unitrè

SCANSANO – Mercoledì 20 novembre, alle ore 15.00, presso la sede Unitre di Scansano, nell’ambito del corso di Psicologia tenuto da Lucia Ceccarelli, si terrà la conferenza drammatizzata L’amore e la gelosia nei miti antichi a cura di Giacomo Moscato.

«Sarà il primo di una lunga serie di eventi culturali “sui generis” – afferma Moscato -: l’idea di fondo è quella di trasformare la formula della tradizionale conferenza – seriosa e compassata per definizione – in un’esperienza dinamica e vivace, senza per questo perdere di vista la serietà e il rigore dei contenuti. Di fatto, in perfetta continuità con il mio stile di insegnamento, questo tipo di “conferenza drammatizzata” non è altro che l’incontro e la sintesi tra le mie due diverse anime: il docente liceale di letteratura e storia (con un percorso formativo universitario e un’esperienza didattica quasi ventennale) e l’attore e regista teatrale (con un’esperienza scenica di oltre venticinque anni). I miti antichi, nello specifico, possono costituire un vero e proprio “giacimento culturale” al quale attingere per approfondire alcuni argomenti psicologici di grande rilevanza: ne sono esempi lampanti alcuni fenomeni che proprio dal mito traggono il loro nome, come “il complesso di Edipo” o “l’effetto Pigmalione”, ad esempio. L’amore e la gelosia, in questo caso, costituiscono dinamiche di grande interesse psicologico e la mitologia è ricca di storie utilissime per sviscerarne gli aspetti più profondi». Ingresso libero.