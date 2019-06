“L’Amiata va in scena”: il progetto delle scuole contro la violenza sulle donne

CASTEL DEL PIANO – Mercoledì 5 giugno, presso il Kronos di Castel del Piano, si terrà la conferenza spettacolo “L’Amiata va in scena”, atto conclusivo di un progetto, finanziato dal Ministero delle Pari opportunità e proposto dall’associazione Sphr Lab, che vuole sensibilizzare studenti, docenti e l’intera comunità sui temi della violenza di genere, gli stereotipi di genere ed il rispetto reciproco.

Durante l’anno scolastico, gli studenti dell’Istituto comprensivo Vannini-Lazzaretti di Castel del Piano e Arcidosso hanno svolto una serie di attività, tutte interconnesse tra loro, studiate da esperti del settore coinvolti a vario titolo nel progetto, con l’obiettivo principale di creare una metodologia onnicomprensiva e concreta in grado di trasferire un messaggio chiaro di tolleranza zero verso la violenza di genere.

La prima fase del progetto ha visto docenti e studenti seguire due differenti corsi di formazione sul tema della violenza contro le donne e gli stereotipi di genere, condotti da esperte psicologhe. Successivamente gli studenti, che avevano aderito volontariamente al progetto, hanno iniziato un laboratorio di teatro condotto da due esperte figure professionali dell’associazione Melquiades di cui fa parte la più nota compagnia teatrale Schabernack, che hanno realizzato per loro un percorso di sensibilizzazione sui temi oggetto del progetto.

L’atto conclusivo di questo lungo percorso sarà la conferenza finale di mercoledì 5 giugno, dove verranno comunicati i primi esiti del progetto e dove sarà presentata in anteprima la pièce teatrale realizzata dagli studenti. Il pubblico sarà composto da studenti e studentesse dei due plessi scolastici coinvolti, dai loro docenti e genitori oltre ai vari ospiti chiamati ad intervenire per l’occasione. Oltre ai sindaci di Castel del Piano e di Arcidosso, un rappresentante della commissione provinciale delle Pari opportunità e gli psicologi che hanno condotto il percorso di formazione, tra gli ospiti anche la ex professoressa Giovanna Ferrari, autrice del libro “Per non dargliela vinta. Scena e retroscena di un uxoricidio”.

La conferenza, aperta a tutti, inizierà alle 9 presso il Kronos di Castel del Piano.