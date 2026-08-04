SANTA FIORA – Sul Monte Amiata arriva la terza edizione di Rural Design Amiata e la rassegna “Mercurio, Minatori di altri mondi”.

Dieci giorni di mostre d’arte, di design, di performance musicali, video, talk ed esperienze culturali molteplici con il duplice senso di:

• Indagare come il design, l’arte e le industrie creative in genere possono contribuire allo sviluppo delle aree interne

• Definire le aree interne come emittenti cultura materiale contemporanea

Nel 2024 Amiata Rural Design ha avuto luogo a Santa Fiora, tra il complesso di Sant’Antonio, il Convento della Ss. Trinità in Selva e la Sala del Popolo. Nel 2025 il centro dell’evento è stato il villaggio minerario di Abbadia San Salvatore all’interno del Parco Nazionale delle Miniere del Monte Amiata.

Nel 2026 l’evento vede la partecipazione di oltre 40 tra artisti e designer e per oltre 10 paesi rappresentati. Attraverserà con le varie iniziative i comuni di Abbadia San Salvatore e Santa Fiora, tra location molteplici e connesse in un percorso di scoperta di opere e di installazioni site-specific.

Il programma 2026

Il programma coinvolge le varie location del Parco Nazionale delle Miniere del Monte Amiata e per la prima volta vedrà l’utilizzo pubblico dell’affascinante padiglione dei “Nuovi Asciugatoi” presso l’ex miniera di Abbadia San Salvatore.

Programma sintetico:

09 agosto Inaugurazione – Villaggio Minerario di Abbadia San Salvatore

Talk “Industrie Creative e Aree Interne: come amare il futuro”

Tra gli ospiti Maria Fratelli, direttrice della Fabbrica del Vapore in Milano, Simone Paternich, direttore ISIA Firenze, i sindaci di Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini e di Santa Fiora Federico Balocchi.

» “Mercurio Night”, cena, mostre aperte in notturna, performance musicali, installazioni video e dj-set

» Mostra distribuita Arte & Design “Heavy Weather/Intemperie” – Parco Museo di Abbadia San Salvatore – presso i nuovi essiccatoi e all’interno del padiglione “Nuovi Essiccatoi”, per la prima volta aperti al pubblico. La mostra raccoglie opere di artisti selezionati da una open call internazionale, la sezione “I ribelli della Montagna” dedicata agli artisti che hanno eletto il Monte a loro luogo dell’anima e i progetti del corso di Design Strategico del biennio magistrale di ISIA Firenze.

» Mostra Fashion design “Oggetti Migratori” – Villaggio Minerario di Abbadia San Salvatore; la mostra raccoglie i progetti del Corso di Fashion Design di Veronica Bogao al biennio magistrale di ISIA Firenze;

14 agosto “RUDE Night”, performance musicali, installazioni video e dj-set – Santa Fiora, Peschiera;

11-16-17 agosto, aperture serali in corrispondenza delle iniziative del Festival delle Tradizioni Minerarie – Villaggio Minerario di Abbadia San Salvatore

18 agosto Cerimonia di chiusura – Villaggio Minerario di Abbadia San Salvatore.

Rural Design e la rassegna “Mercurio, Minatori di altri mondi”

La manifestazione, ideata e diretta da Mirko Tattarini, designer e professore all’ISIA di Firenze, con la collaborazione curatoriale di Kirian Regan per la sezione arte, trova radici nell’esperienza della candidatura del Monte Amiata a “Capitale della Cultura” al cui dossier si ispira, con l’obiettivo di dare sostanza ad una riflessione più che mai attuale, in totale autonomia e in barba a procedure fondamentalmente opache.

«Il tema di quest’anno – dice Tattarini – nel solco del design come atto politico (inteso nel senso più nobile), insiste sul tema del cambiamento: il cambiamento – climatico, geopolitico, sociale, umano – è in atto. Il primo, quello climatico, non può più essere interpretato come fenomeno da impedire, ma bestia da addomesticare. È in atto, in avanzamento rapido, è una condizione con cui avere a che fare. E, sia chiaro, è una manifestazione culturale, non un fenomeno naturale. Qui si tratta di attrezzarsi. Talvolta di migrare e di attrezzarsi alla migrazione. Si tratta di concepire una generazione di merci ed opere, di attrezzi adeguati al cambiamento: tanto a resistere al suo interno, quanto a calmierarne lo sviluppo, magari assestandolo su un plateau non fatale, pur drammatico».

«L’arte e il design non sono accessori né privilegi – conclude – rappresentano il tessuto simbolico che permette ad una società di riconoscersi, acquisire consapevolezza e proiettarsi nel futuro. Perché un’opera può trasformare un dato in urgenza, un’immagine in coscienza, un’esperienza individuale in responsabilità collettiva. Versiamo in condizioni atmosferiche, geopolitiche e sociali estreme ma possiamo trasformare il passivo globale in motore di rigenerazione, a partire da una dimensione territoriale».

L’iniziativa, coordinata da RuDe ETS, ha il cappello scientifico di ISIA Firenze, è realizzata in collaborazione e con il supporto del Parco Nazionale delle Miniere del Monte Amiata e con il benestare delle amministrazioni comunali di Abbadia San Salvatore e Santa Fiora.

Il Commissario straordinario del Parco Nazionale delle Miniere del Monte Amiata, Mauro Tognoli, accoglie l’iniziativa con le migliori aspettative: «Sostenere la terza edizione di Amiata Rural Design e la rassegna “Mercurio” significa per il Parco consolidare una visione in cui la memoria mineraria e l’identità del Monte Amiata diventano motore di innovazione, ricerca e futuro per le aree interne. Questo appuntamento rappresenta un passo concreto verso il modello di sviluppo che auspichiamo per il domani dei siti di archeologia industriale del comprensorio del Parco: trasformare queste strutture in spazi permanenti di coworking culturale, veri e propri hub dove creativi, ricercatori e comunità locali possano fare rete, risiedere e produrre innovazione».

«Il Parco – conclude – non è soltanto custode della nostra storia estrattiva e lavorativa, ma è un laboratorio a cielo aperto capace di dialogare con i grandi temi contemporanei, dalle sfide climatiche alle trasformazioni sociali. La sinergia con ISIA Firenze, RuDe ETS e le amministrazioni locali dimostra come la cultura e il design possano rigenerare le aree industriali dismesse, restituendo loro una centralità attiva e propulsiva».