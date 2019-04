L’Amiata e i suoi giardini innevati protagonisti di due mostre fotografiche: gli eventi a Seggiano

SEGGIANO – “Amiata per non dimenticare” e “il Giardino tra il cielo e la neve” due mostre fotografiche di Daniele Badini a Seggiano che saranno inaugurate tra oggi e il giorno di Pasquetta, in due diversi e significativi luoghi di Seggiano .

Una passione che viene da lontano, quella della fotografia per Daniele Badini. Tutto inizia nella seconda metà degli anni 70, quando frequentando l’Istituto d’Arte a Siena, partecipa ad un corso di fotografia interno insieme a due suoi amici. A quel tempo si faceva fotografia “totale” partendo da predisporre il rullino, svilupparlo in camera oscura e stampare le foto, tutto un altro mondo rispetto all’odierno digitale.

Questa passione ha sempre accompagnato Daniele nel corso della sua vita e l’avvento del digitale lo ha “avviluppato” definitivamente trasformando questa sua passione in un modo di essere, di esprimersi, di raccontare momenti e situazioni che lo colpiscono o che lui cerca di salvare per trasferirli agli altri e non farli dimenticare.

Ed è proprio per non dimenticare quello che era l’Amiata che Daniele Badini ha cercato nel suo archivio ed ha estratto alcuni scatti, accettando l’invito di Charlotte del Castello di Potentino, per realizzare una sua mostra che si inaugura il 19 Aprile alle ore 18 che ha come titolo “L’Amiata – per non dimenticare”

La mostra è allestita nel vecchio frantoio interno al Castello di Potentino a Seggiano e rimarrà aperta fino al 14 luglio; raccoglie tutti scatti digitali sul territorio del Monte Amiata, una sorta di piccolo viaggio che racconta alcuni aspetti un po’ dimenticati come ad esempio l’essiccatoio delle castagne, la mietitura a mano del grano o i giochi popolari.

Passeranno solo due giorni e per Badini ci sarà un altro importante riconoscimento, esporre altre sue foto all’interno del Giardino di Daniel Spoerri, sempre nel Comune di Seggiano, che come da tradizione vedrà l’apertura ufficiale 2019 il giorno di Pasquetta alle ore 16. Qui il tema della mostra è “Il Giardino tra il cielo e la neve”, foto scattate alle opere d’arte contemporanea dislocate all’interno di questo famosissimo giardino dove arte ed ambiente si compenetrano, si mescolano, convivono creando situazioni molto coinvolgenti.

Ed è proprio partendo da questo che Badini ha selezionato alcuni scatti per far conoscere momenti del Giardino che solo pochissimi “eletti” hanno potuto assaporare e nel titolo scelto si capisce benissimo che sono gli eventi naturali che faranno vedere le opere d’arte sotto aspetti del tutto sconosciuti.

«La possibilità di esporre le mie foto in due luoghi così belli, così importanti e così affascinanti – dice Daniele Badini – di essere stato “cercato” per esporre i miei scatti mi fa un piacere enorme. Tutto ciò mi ha emozionato in un modo che non sono oggi in grado di descrivere a parole, forse una volta sedimentata questa grandissima soddisfazione, magari riuscirò a raccoglierlo con qualche scatto, anzi lo spero proprio; perché ricevere un simile apprezzamento per un appassionato di fotografia è davvero indescrivibile».