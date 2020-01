L’altra metà dell’Odissea: alla Leopolda in scena “Nel tempo degli dei, il calzolaio di Ulisse”

FOLLONICA – Al Teatro Fonderia Leopolda arriva “Nel tempo degli dei, il calzolaio di Ulisse”, di Francesco Niccolini e Marco Paolini, regia di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, direzione artistica di Eugenio Allegri. L’appuntamento è per domenica 2 febbraio 2020 alle 21.15.

«”Nel tempo degli dei Il calzolaio di Ulisse” – spiega Marco Paolini – è uno spettacolo nato come Odissea tascabile, cresciuto nel tempo, nei suoni e nello spazio, racconta un Ulisse divenuto vecchio, un calzolaio ed il suo canto. Il canto antico di tremila anni, passato di bocca in bocca, e di anima in anima».

«Ex guerriero ed eroe, ex aedo, Ulisse si è ridotto a calzolaio viandante, che da dieci anni cammina verso non si sa dove con un remo in spalla, secondo la profezia che il fantasma di Tiresia, l’indovino cieco, gli fa nel suo viaggio nell’al di là, narrato del X canto dell’Odissea. Questo Ulisse pellegrino e invecchiato non ama svelare la propria identità e tesse parole simili al vero. Si nasconde, racconta balle, si inventa storie alle quali non solo finisce col credere, ma che diventano realtà e addirittura mito».

È possibile acquistare le prevendite per lo spettacolo su Ticketone.