“L’alterità nella tradizione ebraico-cristiana”: a Porto Santo Stefano la presentazione del libro

PORTO SANTO STEFANO – La Diocesi di Pitigliano – Sovana – Orbetello organizza la presentazione del libro “L’alterità nella tradizione ebraico-cristiana” di Francesca Mariotti.

Interverranno don Benedetto Rossi, docente di Sacra scrittura alla Facoltà di Teologia dell’Italia centrale, e Mario Papalini. A moderare don Sandro Lusini.

L’appuntamento è per sabato 11 gennaio alle 18 alla Parrocchia di Santo Stefano Promotore, sala cinema parrocchiale, in via Galli a Porto Santo Stefano (Monte Argentario).