GROSSETO. L’appuntamento è martedì 3 novembre, alle ore 17. L’Associazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi ricorderà la tragica alluvione che devastò Grosseto sessanta anni fa con una iniziativa in programma nella sala del Museo di Storia Naturale di Piazza della Palma, inserita nelle celebrazioni ufficiali proposte dal Comune. La partecipazione è libera.

Sarà il giornalista Claudio Bottinelli, che visse direttamente quei giorni come cronista de “Il Telegrafo” (oggi “Il Tirreno”), a ricordare gli eventi di quel tragico 4 novembre, riprendendo anche interviste e resoconti che furono pubblicati nel libro “I giorni del fango”, scritto assieme a suo figlio Giacomo trent’anni fa e ristampato per i sessanta anni da quella tragedia.

Non sarà però solo un momento rievocativo. È infatti in programma, nell’occasione, l’intervento dell’ingegner Renzo Ricciardi, Dirigente responsabile del Genio civile Toscana sud, che farà il punto sulla situazione Ombrone ad oggi e permetterà di proiettare filmati inediti su quei giorni di devastazione.

“Il Telegrafo” fu l’unico giornale locale a testimoniare direttamente quei giorni, in quanto l’altro quotidiano locale, “La Nazione”, non poteva andare in stampa avendo avuto la sua sede allagata dall’Arno a Firenze.