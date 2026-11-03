GROSSETO. A sessant’anni dall’alluvione che il 4 novembre 1966 colpì Grosseto, il Polo culturale Le Clarisse ospita “I 60 dal 66“, una mostra fotografica a cura dell’agenzia fotografica BF, che ripercorre attraverso quaranta immagini una delle pagine più drammatiche della storia cittadina. L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà visitabile da giovedì 5 a domenica 22 novembre nel chiostro delle Clarisse.

Le fotografie restituiscono la memoria di quei giorni, quando l’acqua invase la città, provocando ingenti danni e segnando profondamente la vita dei grossetani. A distanza di sessant’anni, gli scatti rappresentano una testimonianza storica e documentano un evento che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

La mostra propone un allestimento particolare, pensato per gli spazi aperti del chiostro e realizzato con materiali resistenti alla pioggia e all’umidità. Una scelta che permette alle immagini di essere esposte all’esterno, creando anche un richiamo simbolico all’acqua, protagonista degli eventi raccontati.

«A sessant’anni di distanza, queste fotografie conservano intatta la forza di quei giorni – dicono dall’agenzia BF –. Raccontano una Grosseto profondamente ferita dall’alluvione, ma ci permettono anche di ritrovare luoghi, volti e momenti che appartengono alla memoria della nostra città. Abbiamo voluto riportare queste immagini davanti agli occhi dei grossetani, perché la fotografia ha anche questo compito: custodire la storia e renderla accessibile alle nuove generazioni. La scelta di esporle nel chiostro, all’aperto, anche sotto la pioggia, aggiunge un significato particolare a questa mostra».