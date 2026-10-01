GROSSETO – “La loro vita, come la mia e quella di tutti noi, forse si sarebbe potuta svolgere diversamente, se quella notte dal 26 aprile 1986 gli impiegati addetti al reattore numero quattro non avessero avuto fretta di finire i test per consegnare ai loro capi solo belle notizie”.

La scrittrice ucraina Yarina Grusha presenta il suo libro L’album blu edito da Bompiani venerdì 2 ottobre alle 18 alla Libreria delle Ragazze di Grosseto, in dialogo con Donatella Borghesi.

Yarina, mi raccomando dice, non Irina, è infatti una “bambina di Chernobil”, cioè ha fatto parte di quei bambini che dopo la terribile esplosione nella centrale nucleare – nel libro usa la versione ucraina, Chornobil, non quella russa – sono stati ospitati in vari paesi europei per sfuggire alle radiazioni.

È così che ha conosciuto l’Italia, ospite di una famiglia trentina, e ha costruito il legame con il nostro paese. Da allora ha frequentato l’Italia con regolarità e si è laureata a Kyiv (anche qui la dizione ucraina e non la russa Kiev) in italianistica, con una tesi su Umberto Eco. Traduttrice, ormai scrive in italiano. Dal 2015 vive a Milano, ed è titolare del corso di lingua e letteratura ucraina all’Università Statale di Milano.

Nel suo romanzo – che unisce testimonianza autobiografica e trasfigurazione narrativa di un popolo intero – aleggiano due nubi: quella letale, di cui ancora non si conoscono tutte le conseguenze sulla salute della popolazione europea, e quella cupa e grigia che opprimeva i paesi satelliti dell’Urss, quella che l’autrice chiama “il limbo nebbioso della sovietizzazione”.

Non più la penuria di alimenti e oggetti (“da noi non si butta via niente”) delle precedenti generazioni, a cui la scrittrice dedica affettuose e divertenti pagine che hanno come protagoniste la mamma e le nonne, ma la costante paura sottotraccia. “Per distruggerti, il regime non doveva per forza ucciderti o mandarti nei campi di concentramento. Gli bastava privarti delle semplici e quotidiane libertà: scegliere, pensare, parlare. Ridotta al silenzio, la persona svanisce”.

Al disastro della centrale nucleare i suoi genitori, entrambi insegnanti, si mettono in viaggio nella Zar rossa del nonno Fedir per far nascere la loro bambina lontano dalla nube, e si fermano ai confini con la Moldavia, nella Casa con il Vitigno, una delle case che ritornano nel romanzo come tracce dell’identità familiare, la Casa di Sabbia e la Casa con più porte che pareti.

La storia di Yarina e della sua famiglia – scandita dalle foto raccolte nell’album blu – si intreccia inevitabilmente con quella della Storia: il ricordo dell’Holodomor, lo sterminio per fame dei contadini negli anni Trenta, le purghe staliniane in cui scomparve anche il bisnonno, le speranze in Gorbachev, la morte nella polvere rossa dell’Afghanistan.

Intanto era caduto il Muro di Berlino, e Yarina nel 2004 lascia la piccola cittadina per andare a studiare a Kyiv. “La città era ai nostri piedi, ai piedi di una generazione che non temeva più di vivere”.

La scoperta, anche se con anni di ritardo, delle serie televisive e dei gruppi musicali, la voglia di Occidente, le felpe e gli auricolari, i viaggi a Berlino e a Praga, l’inglese imparato con le canzoni dei Beatles e l’italiano con Felicità di Al Bano. E poi la “rivoluzione arancione” di Julija Tymoshenko, ma anche i brogli elettorali, la difficile transizione alla democrazia.

Dopo che il presidente filorusso Viktor Yanukovych decide di sospendere l’accordo tra l’Ucraina e l’Unione Europea, dal novembre 2013 al febbraio 2014 migliaia di giovani presidiano piazza Maidan: è la “Rivoluzione della dignità”, per tutti l’Euromaidan. “Avevamo preso l’abitudine di svegliarci con il cellulare in mano e di aprire subito Facebook per leggere le notizie e impostare la nostra giornata. In piazza ogni sera facevamo di tutto per non svegliarci in uno stato autocratico”.

Ma la nube grigia sembra essere sempre lì, con la conquista della Russia nel 2014 della Crimea e delle regioni del Donetsk e del Luhansk. Fino alle prime ore del mattino di quel 24 febbraio 2022. “Ciò che si temeva da mesi, accadde. La nostra casa, quella con più porte che pareti, si trovava a ottanta chilometri dal posto dove erano cadute le prime bombe russe, alle 4,25, calpestando tutto quello che mi era così caro”.

Le foto dell’album di Yarina finiscono in uno zaino, per varcare la frontiera con la bandiera gialla e blu.

Bio

Yaryna Grusha è nata a Yampil, in Ucraina, nel 1986. Laureata a Kyiv in Italianistica, dal 2015 vive a Milano, dove insegna lingua e letteratura ucraina all’Università Statale.

Tra i suoi libri Donbas è l’Ucraina. La vera storia delle regioni di Donetsk e di Luhansk e del mito colonialista creato dall’Unione sovietica (Linkiesta, 2023), Dimensione Kyiv (Rizzoli, 2023), la traduzione di Il canto della foresta di Leslia Ukrainka (Mondadori, 2024).

Con un gruppo di amici ha curato il diario interrotto di Victoria Amelina, la scrittrice ucraina uccisa nella strage di civili a Kramatorsk nel giugno 2023, Guardando le donne guardare la guerra (Guanda), tradotto in 17 lingue.