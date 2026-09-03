SCANSANO – “L’acqua cheta”, commedia brillantissima di Augusto Novelli e classico della tradizione teatrale toscana, è lo spettacolo che andrà in scena domenica 6 settembre al Teatro comunale Castagnoli di Scansano.

Il sipario sullo spettacolo portato in scena dalla Compagnia delle Seggiole si alzerà alle 18. La rappresentazione, in tre atti, è un’anticipazione della stagione teatrale comunale, che sarà presto presentata. Tra equivoci, passioni, relazioni familiari complicate e situazioni comiche, “L’acqua cheta” porterà gli spettatori ad assistere a una rappresentazione vivace della società.

“È per noi un piacere accogliere la Compagnia delle Seggiole con questo classico del teatro toscano, che vede Claudio Spaggiari alla regia”, dice la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi. “Lo spettacolo viene riproposto al Teatro Castagnoli proprio come omaggio a Spaggiari, attore, regista e autore profondamente legato al nostro paese e al nostro teatro, dove ha fatto scuola di teatro nel 2024-2025”.

Da qui, quindi, il duplice valore dello spettacolo: da un lato la riscoperta di un grande classico, dall’altro il ricordo di un artista che ha dedicato la propria vita al teatro e alla formazione di nuove generazioni di attori.

A portare in scena “L’acqua cheta” saranno Fabio Baronti, Sabrina Tinalli, Sofia Giunta, Marta Virginia Morgavi, Lorenzo Carcasci, Ruggero Albisani, Andrea Nannelli, Davide Diamanti, Marcello Allegrini, Brenda Potenza, Giovanna Calamai e Anna Collazzo. I costumi sono di Giancarlo Mancini, l’aiuto regia è Giovanna Calamai; i tecnici audio e luci sono Silvia Avigo, Matteo Dall’Olmo, Daniele Nocciolini e Fiammetta Perugi.

I biglietti hanno un costo di 15 euro per il prezzo intero e di 10 euro per il ridotto (over 65). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 334 7263852.